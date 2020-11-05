عادات تحميك من التهاب المفاصل.. منها الإقلاع عن التدخين

وتنتج آلام المفاصل عن بعض العادات الخاطئة، لذا هناك مجموعة من الإرشادات لحماية المفاصل من الالتهابات وفقا لموقع "verywellhealth" منها: -الحركة المنتظمة: يتجنب مصابو التهابات المفاصل ممارسة التمارين الرياضية تجنبا لزيادة الوزن، ولكن لعلاجها يجب الاستمرار فى الحركة لدورها فى تخفيف تصلب المفاصل وتقليل الألم. -الحفاظ على الوزن الصحى: زيادة الوزن تزيد من الضغط على المفاصل، لذا ينصح الأطباء بضرورة فقدان الوزن لتقليل التعرض للمعاناة من التهابات المفاصل. -تقوية العضلات: يجب الحفاظ على صحة العضلات لتدعيم صحة المفاصل، من خلال ممارسة التمرينات الرياضية المفيدة، وغالبًا ما تستخدم تمارين حمل الوزن كجزء من نظام تقوية العضلات. -الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بهشاشة العظام وتعرضها للكسور والتهاب الأوتار، لذلك فالمدخنين أكثر عرضة للإصابة بآلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل الروماتويدى.

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