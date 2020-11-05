نظارات تساعد ضعاف السمع للاستمتاع بـ فيسبوك

وأشار توماس لونر، رئيس البحث فى مختبر علوم السمع لدى فيسبوك، إلى أن نظارات الواقع المعزز تتمكن من ابتكار نظام يساعد على فهم ما تريد الإصغاء إليه، ويعزل الأصوات التى تريد سماعها ويحسنها، ويقلل ضوضاء المكان المشتتة للانتباه، وفقا لموقع ديجيتال تريندز.

وتساعد تلك النظارات ضعاف السمع حيث تعمل على تضخيم الصوت فقط، وتضيف لها التقنية الجديدة القدرة على عزل أصوات معينة وكتم أصوات أخرى خصوصا فى مواقف الاستماع الصعبة، مثل الحفلات الصاخبة.

ولتحقيق ذلك، يعتمد الفريق على إمكانيات نظارة الواقع المعزز فى رسم الخرائط المكانية لعزل الصوت الذى يريد المستخدم الإصغاء إليه، كأن يكون صوت آخر يتحدث إليه فى حفلة صاخبة.