وتطرح شاومى هاتفها الجديد خارج الصين باسم "Roso". ويتمتع الهاتف بمساحة تصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى، وفقا لموقع "Gizmochina". ويعمل الهاتف على نظام MIUI 12 من برنامج Android، مع وحدة كاميرا رئيسية تبلغ 48 ميجابكسل. ولم يتم تحديد موعد طرحه خارج الصين، أو الإفصاح عن سعره، وسيستخدم مستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل من سامسونج، والذى يحتوى على بيكسلات أصغر بحجم 0.7 ميكرومتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاومى تستعد لطرح Redmi Note 9 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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