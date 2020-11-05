فوائد مشروب القرفة قبل النوم .. يخلصك من الأرق ويحمى من نزلات البرد

وتتعدد فوائد تناول القرفة قبل النوم، حسبما جاء فى موقع "Indiatimes"، منها:

-القضاء على الأرق:

يساعد مشروب القرفة فى التغلب على الأرق، لما تحتويه من عناصر غذائية تعمل على إرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب والقضاء على التوتر والقلق.

-التخلص من رائحة الفم الكريهة:

تناول القرفة قبل النوم يقضى على البكتيريا الفموية ومنع نموها وتكاثرها.

-فقدان الوزن:

تحتوى على مضادات الأكسدة التى تعزز عملية التمثيل الغذائى وتمنع سكر الدم من الاستقلاب والتراكم بالجسم على هيئة دهون.

-الوقاية من أمراض القلب:

يحمى المشروب من التعرض للإصابة بتصلب الشرايين، لقدرته على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالجسم، وهذا ما يساعد الدم على التدفق بانسيابية من القلب إلى الأعضاء الحيوية دون أن يعيقه أى لويحات دهنية.

-علاج نزلات البرد:

به مضادات أكسدة تساعد على تخفيف الأعراض وتعزيز قدرة الجهاز المناعى على التصدى للعدوى الفيروسية.