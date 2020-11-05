طريقة عمل الدجاج المقرمش لأصحاب الدايت

وهناك طريقة جديدة عند طهى الدجاج وهى "وصفة الدجاج المقرمش" المفيدة لأصحاب الدايت.
وعند تحضير طبق الدجاج المقرمش، نحتاج إلى:
-6 شرائح صدر دجاج مدقوق.
-نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
-كوب وربع كورن فليكس مطحون.
-نصف كوب مفروم من البقدونس.
-بصلة.
-نصف ملعقة صغيرة من الملح.
-كوب لبن.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
يخلط الدجاج مع اللبن ويتم تقليبهم جيدا بحيث إن اللبن يغطى الدجاج، ثم يوضع الدجاج فى الخل.
وإخرجيها في الفريزر لمدة 8 ساعات، مع تقليبها من وقت لآخر، وفى طبق غويط يخلط الكورن فليكس مع البصل والبابريكا والفلفل والملح ويضاف له الدجاج.
وفى صينية بها ورق الفويل، ويتم دهنها بطبقى خفيفة من زيت الزيتون وتوضع بالفرن فى حرارة عالية حتى تسخن.
وتخرج الصينية لرص قطع الدجاج وتدهن بطبقة خفيفة من زيت الزيتون وتدخل الفرن وتترك لمدة تصل إلى 25 دقيقة، وتقدم ساخنة.
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