فيديو.. الصحة تستعرض الأوقات التى يجب فيها غسل اليدين للوقاية من كورونا

وشددت على أن غسل اليدين تعد هى أهم الطرق الوقائية لمواجهة كورونا، مشيرة إلى الأوقات التى يجب فيها غسل اليدين للحماية من كورونا.
وأشارت الصحة إلى أنه يجب غسل اليدين عند الوصول إلى المدرسة، وبعد اللعب فى الخارج، وبعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية، وعند الدخول إلى دورات المياه والخروج منها.
وأضافت أن هناك بعض الأوقات الأخرى منها قبل وبعد تناول الطعام، وبعد العطس أو السعال، وقبل مغادرة المدرسة، وعند اتساخ الأيدى.
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