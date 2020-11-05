إنفوجراف.. 6 احتياطات للمرأة الحامل قبل الولادة فى زمن كورونا

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى 6 احتياطات للمرأة الحامل قبل الولادة فى زمن كورونا. ويجب تعقيم الأشياء التى تصطحبها المرأة معها يوم الولادة، بالإضافة إلى تعقيم غرفة الأم وغرفة العمليات، للوقاية من الإصابة بالفيروس. ويفضل منع دخول الزوج غرفة العمليات، بالإضافة إلى عدم وجود أكثر من فردين فى غرفة الأم.

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