عربيتك .. خطوات نقل ملكية السيارة

وقال صابر، فى مداخلة تليفونية خلال حلقة اليوم من برنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى معتز عاطف، أنه فى حالة نقل الملكية عند شراء عربية جديدة بنفس المحافظة، يجب الذهاب إلى الشهر العقارى بعقد البيع لعمل عقد مسجل.
وأوضح أنه "وقتها يجب تجهيز الرقم القومى والعقد المسجل وشهادة المخالفات والتوجه إلى مقر المرور التابع له، لتقديم تلك الأوراق وعمل مطابقة بصمة فى الفحص الفنى ودفع الرسوم لاستخراج الرخصة ما دام فى نفس المحافظة".
وقال: "لكن فى حالة نقل الملكية من محافظة لأخرى يجب استحضار العقد المسجل والذهاب لوحدة المرور التابع لها، واستخراج شهادة مخافات وشهادة بيانات، ثم الذهاب إلى وحدة الترخيص فى المحافظة التابع لها، لعمل مطابقة بصمة ورفع بيانات العربية والاستعلام الأمنى وهنا يمكن استخراج تصريح".
وأوضح مراسل الراديو 9090 أن اللوحات المعدنية لو كانت داخل المحافظة فإنه لا يحتاج الفرد لتغييرها، ولكن عند نقل الملكية من محافظة لأخرى لابد من تغييرها.
وأشار صابر إلى عدم تغيير "النمر" المرتبطة بالرقم القومى للفرد، حتى عند تغيير الملكية من محافظة لأخرى.
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