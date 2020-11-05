ويقدم واتساب تلك الخدمة لتمكنها من مسح الرسائل واختفائها من تلقاء نفسها بعد 7 أيام. ويتيح التطبيق للمستخدمين تلك المدة حتى يتمكن من تذكر المراسلات قبل اختفاها، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يتيح خدمة جديدة وهى اختفاء الرسائل بعد 7 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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