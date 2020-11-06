ناسا تكتشف كوكب الجحيم

وبحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ذا تلغراف البريطانية"، أوضح العلماء أن الرياح الموجودة على الكوكب تفوق سرعتها 4 أضعاف سرعة الصوت، كما أن لديه محيط من الحمم البركانية يزيد عمقه عن 60 ميلا، ويحتوى على درجات حرارة تنخفض من جانب واحد إلى سالب 328 درجة فهرنهايت، وهى منخفضة جدا لتجميد النيتروجين.

وذكر العلماء أن الكوكب يطلق عليه اسم "K2-141b" ، ويوجد على بعد أكثر من 200 سنة ضوئية، وهو واحد من "أكثر الكواكب تطرفا" على الإطلاق، وفقا لورقة نُشرت، يوم الثلاثاء الماضى، فى الإخطارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية.

ويضيف علماء ناسا أن درجات الحرارة ترتفع إلى 5432 درجة فهرنهايت، وهى درجة عالية بما يكفى لتبخير الصخور، مشيرين إلى أن الحرارة الشديدة تسمح للصخور أن تترسب كما لو كانت جزيئات من الماء، كما أنه فى كوكب "K2-141b" يتم سحب الجسيمات المتبخرة إلى الجانب المتجمد بفعل الرياح التى تفوق سرعة الصوت، الأمر الذى يتسبب فى تساقط الصخور مرة أخرى بمحيط الحمم البركانية.