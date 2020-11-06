وأضافت منى عريان، خلال لقاء مع الإعلامى محمد غانم في برنامج "الجدعان" المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، أنها بدأت نشاطها من مطبخ منزلها حيث كانت تعانى ابنتها من الحساسية في منطقة الرأس فقررت صنع شامبو طبيعي بعد أن بحثت كثيرًا في السوق ولم تجد.
وأكدت نجاحها فى تصنيع الزيوت الطبيعية بجودة عالمية أفضل من المنتجات الأجنبية فى الخامات، إذ إنها تحافظ على الجسم لأنها طبيعية 100% وليس بها أى مواد حافظة أو ألوان صناعية، كما أنها تطرح في الأسواق بأسعار أقل من المستوردة، لافتة إلى أنها تضع على منتجاتها جملة "صنع بفخر فى مصر" للتأكيد على أن كل منتجات شركتها مصرية.
وتابعت: "المنتجات المصرية أصبحت تطابق شروط التصدير العالمية للمنافسة فى الأسواق الخارجية"، مضيفة: "نجحت فى افتتاح 32 فرعًا جديدًا للشركة في مختلف محافظات مصر ووصل حجم المبيعات إلى 50 مليون جنيه سنويا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. خبيرة تجميل: بدأت نشاط شركتى من المطبخ.. وأنافس فى الأسواق العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.