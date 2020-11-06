شاهد.. خبيرة تجميل: بدأت نشاط شركتى من المطبخ.. وأنافس فى الأسواق العالمية

قالت خبيرة صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، الدكتورة منى عريان، إن شركتها أنتجت 530 نوعًا من المستحضرات الطبيعية والزيوت النباتية باستثمارات بلغ حجمها 40 مليون جنيه، فى أسواق اليابان والصين وروسيا وفرنسا.





وأضافت منى عريان، خلال لقاء مع الإعلامى محمد غانم في برنامج "الجدعان" المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، أنها بدأت نشاطها من مطبخ منزلها حيث كانت تعانى ابنتها من الحساسية في منطقة الرأس فقررت صنع شامبو طبيعي بعد أن بحثت كثيرًا في السوق ولم تجد.

وأكدت نجاحها فى تصنيع الزيوت الطبيعية بجودة عالمية أفضل من المنتجات الأجنبية فى الخامات، إذ إنها تحافظ على الجسم لأنها طبيعية 100% وليس بها أى مواد حافظة أو ألوان صناعية، كما أنها تطرح في الأسواق بأسعار أقل من المستوردة، لافتة إلى أنها تضع على منتجاتها جملة "صنع بفخر فى مصر" للتأكيد على أن كل منتجات شركتها مصرية.

وتابعت: "المنتجات المصرية أصبحت تطابق شروط التصدير العالمية للمنافسة فى الأسواق الخارجية"، مضيفة: "نجحت فى افتتاح 32 فرعًا جديدًا للشركة في مختلف محافظات مصر ووصل حجم المبيعات إلى 50 مليون جنيه سنويا".