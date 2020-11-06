صور .. الملكة إليزابيث تظهر بإطلالة سوداء لهذا السبب

ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، فى سيارتها أثناء مغادرتها قلعة وندسور، صباح أمس الخميس، مرتدية اللون الأسود، حيث تقضى فترة الإغلاق التى فرضتها سلطات المملكة المتحدة، رفقة الأمير فيليب دوق إدنبرة، فى القلعة.





يأتى ذلك بعد أيام من وفاة ابنة عم الملكة إليزابيث ومخططة الحفلات الموثوقة الليدى إليزابيث شاكرلى عن عمر يناهز 79 عامًا.

وإلى جانب إطلالتها السوداء، وضعت الملكة إليزابيث نظارات ملونة، كما ارتدت زوجًا من الأقراط البسيطة و"بروش" الخشخاش المتلألئ.

ويشار إلى أن الملكة عادة لا ترتدى الأسود إلا فى حالة الحداد، أو فى الجنازات، أو بمناسبة يوم الهدنة وذكرى الأحد.

ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، غادرت اليزابيث، المقر الملكى فى الجزء الخلفى من سيارة رينج روفر ثم عادت بعد ساعتين.