صور.. سلحفاة صفراء تثير ضجة فى الهند

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وتسبب لون السلحفاة فى حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى الهند، حيث بدت مثل شريحة من الجبن، أو من الزبدة، مغطاة بالأصفر، بحسب روسيا اليوم.
وتندرج هذه السلحفاة ضمن أنواع السلحفاة المائية، وعادة لا يحدث الشذوذ الجينى كثيرا، ولكن عندما يحدث فإن الكثير من معتنقى العقيدة الهندوسية يعتبرونه علامة دينية مميزة.
وفى الشهر الماضى عثر مزارع هندى، على سلحفاة صفراء، فى حقوله، الكائنة بقرية سوجانبور، فى منطقة بالاسور بأوديشا.
ووفقا لـ "CNN" قال سيدهارتا باتى، المدير التنفيذى لجمعية الحفاظ على التنوع البيولوجى، التى تعمل على حماية الحياة البرية والموائل، إنها المرة الأولى التى يرى فيها هذا النوع من السلاحف، مشيرًا إلى أنه يسمى بـ "القنفذ الهندى" وتوجد عادة فى أجزاء من جنوب آسيا.
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