بشاشة قابلة للف.. إل جى تبدأ تصميم هاتفها الجديد

وحسب موقع LetsGoDigital المتخصص بشؤون التقنية، فإن الشركة سجلت فى أوروبا مؤخرا علامة LG Rollable التجارية التى سيتم تحت شعارها إطلاق الهاتف الجديد.

ويتميز الهاتف بشاشته المرنة، وتصميم هيكله الغريب الذى يسمح بتكبير حجم الشاشة لتصبح كشاشة حاسب لوحى، أو لف الشاشة من على جانبى الجهاز داخل الهيكل ليتحول الجهاز إلى هاتف ذكى بمقاس عادى.

ومن المقرر طرح الهاتف، بداية عام 2021، ما يساهم فى معرفة مزيد من التفاصيل حوله.