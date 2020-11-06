جيل بايدن.. هل تصبح سيدة أمريكا الأولى؟

مع قرب الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية، اتجهت الأنظار إلى جيل بايدن، زوجة المرشح الديمقراطى لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن، بعدما ترددت أنباء حول فوزه فى أكثر من ولاية، الأمر الذى يعزز من فرصتها لتكون سيدة أمريكا الأولى.





فى السطور القادمة نستعرض، أبرز المعلومات عن زوجة بايدن.. ـ اسمها بالكامل جيل تريسى جاكوبس بايدن. ـ من مواليد 3 يونيو 1951 ، وتبلغ من العمر 69 عامًا. ـ شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامى 2009 و2017. ـ ولدت فى بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسى الأمريكية، ونشأت فى منطقة ويلو جروف بمقاطعة مونتجومرى بولاية بنسلفانيا. ـ تخرجت جيل بدرجة البكالوريوس فى الآداب من جامعة ديلاوير، عام 1975. ـ تزوجت جيل، جو بايدن عام 1977 وأنجبا ابنتهما الوحيد "آشلى". ـ عملت جيل بين عامى 1993 و2008 فى تدريس اللغة الإنجليزية. ـ أسست جيل منظمة بايدن غير الربحية لصحة الثدى، ويعرف عنها نشاطها فى العمل الحقوقى والإنسانى.

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