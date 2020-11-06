ببغاء ينقذ صاحبه من الموت فى أستراليا

ومع بدء الحريق أطلق الببغاء الأليف صرخة الإنذار، وأيقظ صاحب السكن من النوم، قبل أن تبدأ أجهزة الكشف عن الحريق بالعمل.

وحسب روسيا اليوم، كان أنطون نجوين نائمًا وحيدا فى منزله، وصرخ الببغاء: "أنطون.. أنطون" ونبه صاحبه.

وقال صاحب المنزل فى تصريحات لشبكة ABC الإخبارية: "سمعت دويا وبدأ إيريك، ببغائى، بالصراخ، لذلك استيقظت وشممت رائحة بعض الدخان.. أمسكت إريك، وفتحت الباب ونظرت إلى الجزء الخلفى من المنزل ورأيت ألسنة النيران.. لذا أخذت حقيبتي ونزلت مسرعا إلى الطابق السفلى.. وأنا فى حالة صدمة ولكنى بخير".

يشار إلى أنه فى وقت سابق من هذا العام، أيقظ ببغاء أليف يُدعى Louie أسرة مكونة من 3 أفراد فى ولاية تينيسى، الواقعة بأمريكا، أثناء حريق منزلهم، لينقذ حياتهم.