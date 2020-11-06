اكتشاف أنسجة فى عين الإنسان مقاومة لفيروس SARS-CoV-2

وأوضح باحثون من جامعة واشنطن فى سانت لويس، بحسب تقرير لموقع "ساينس آلارت"، أن النتائج أولية فقط، بينما يقول عالم الأحياء الدقيقة الجزيئية، جوناثان ماينر، المعد الأول للدراسة، إن "النتائج لا تثبت أن جميع القرنيات مقاومة، ولكن كل قرنية متبرع قمنا باختبارها كانت مقاومة لفيروس كورونا الجديد، وما يزال من الممكن أن يكون لدى مجموعة فرعية من الناس قرنيات تدعم نمو الفيروس، لكن أيا من القرنيات التى درسناها لم تدعم نمو SARS-CoV-2".

وأشار التقرير إلى أنه فى التجارب التى أجريت باستخدام أنسجة القرنية من 25 متبرعًا بشريًا، وقرنيات الفئران أيضا، قام الباحثون بتعريض أنسجة العين لثلاثة فيروسات منفصلة: SARS-CoV-2، وفيروس زيكا، وفيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1، الذى ينتج تقرحات البرد).

وفى القرنية البشرية الخاضعة للاختبار، التى تحتوى أيضا على بعض أنسجة الملتحمة، الغشاء الذى يغطى بقية الجزء الأمامى من العين، أظهرت التجربة أن فيروس الهربس وفيروس زيكا كانا قادرين على التكاثر فى الأنسجة - لكن الاختبارات لم تظهر أى علامة على تكرار SARS-CoV-2.

ويقول كبير المعدين وطبيب العيون، راجيندرا أبتى: "من المعروف أن القرنية والملتحمة تحتويان على مستقبلات لفيروس كورونا الجديد، لكن فى دراساتنا وجدنا أن الفيروس لم يتكاثر فى القرنية. وتشير بياناتنا إلى أن فيروس كورونا الجديد لا يبدو أنه قادر على اختراق القرنية".

وبالنسبة إلى الكيفية التى قد تكون بها القرنية والملتحمة البشرية قادرة على مقاومة SARS-CoV-2، فإن الفريق ليس متأكدا تماما. وتبين أن مثبط جزيئى محتمل للفيروسات فى العين - يسمى إنترفيرون لامدا، كان قادرا على الحد من نمو الفيروس فى القرنية البشرية لفيروس HSV-1 وفيروس زيكا، ولكن منع البروتين لا يبدو أنه يعزز قدرة SARS-CoV-2 على التكاثر.

ويتمثل أفضل تخمين للباحثين فى الوقت الحالى فى أن مقاومة القرنية البشرية لفيروس كورونا "من المحتمل أن يتم تنظيمها من خلال مسار مميز مضاد للفيروسات". ويقول الفريق إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد هذه النتائج.

وبعبارة أخرى، لا ينبغي للمهنيين الصحيين التخلى عن نظاراتهم الواقية بعد، وإلى أن نعلم خلاف ذلك، لا ينبغى لأحد أن يفترض أن فيروس كورونا لا يمكن أن يدخل الجسم عن طريق العينين، على الرغم من مقاومة القرنية الظاهرة.

ويقول ماينر: "من المهم احترام قدرة هذا الفيروس واتخاذ الاحتياطات المناسبة. قد نتعلم أن أغطية العين ليست ضرورية للحماية من العدوى فى المجتمع العام، لكن دراساتنا هى فى الحقيقة مجرد بداية".