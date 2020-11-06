أوكسفورد: احتمال ضئيل لطرح لقاح كورونا قبل نهاية ديسمبر

قال أندرو بولارد المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح "كوفيد 19 " التى تجريها جامعة أوكسفورد البريطانية بالاشتراك مع شركة AstraZeneca البريطانية - السويدية، إن هناك احتمالا ولو ضئيلا بأن يطرح اللقاح قبل نهاية ديسمبر.





وأوضحت العربية نت عبر موقعها الرسمى، أن التصريح جاء مع ترقب العالم موعد ظهور اللقاح الذى سيضع حدا للوباء المستمر فى حصاده فى مختلف البلدان، مسجلاً موجات ثانية وثالثة فى العديد منها. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن النتائج النهائية لتجارب اللقاح ستظهر مبدئيا قبل نهاية العام الحالى، وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل الرابع والعشرين من ديسمبر، قال: "هناك فرصة ضئيلة".

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