صور.. 100 مليون صحة تقدم خدمات طبية لأطفال المدارس بالسويس

فى سياق آخر، قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لـ 396ألفا 559 مواطنا ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتى تنفذها وزارة الصحة فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
وتستهدف المبادرة، المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة ممن استفادوا من الخدمات التى تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها فى 18 سبتمبر الماضى.
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