خبراء يلجأون إلى الذكاء الاصطناعى لفك رموز ألواح بابلية قديمة

وحسبما أفاد موقع روسيا اليوم، فإن الخبراء الذين ينتمون لجامعتين إسرائيليتين اعتمدوا تقنية الذكاء الاصطناعى لاستعادة الكلمات المفككة المكتوبة باللغة الأكدية.

والأكدية هى لغة منقرضة تم التحدث بها فى إمبراطوريات بلاد ما بين النهرين القديمة بابل وآشور حوالى 2500 سنة قبل الميلاد، حتى حوالى 600 قبل الميلاد، وهى أقدم لغة سامية معروفة، وتسبق الآرامية والعبرية والعربية.

ويدرس خبراء الآثار من جامعة أرييل وقسم التراث الإسرائيلى وجامعة بار إيلان، اللغة على ألواح طينية منقوشة بخط مسمارى.

لكن الألواح الطينية غير مكتملة لأن القطع الأثرية القديمة هشة وغالبا ما تتكسر عند العثور عليها.

وهذا هو السبب فى أن الباحثين يمرون إلى عملية رقمنة الألواح باستخدام أداة يطلق عليها اسم المحرك البابلى.

ويتم تحليل النصوص الرقمية ودراستها بواسطة خوارزميات التعلم الآلى، لكشف أسرار الإمبراطورية الفارسية القديمة، فى القرنين السادس والرابع قبل الميلاد.

ويمكن أن يؤدى القيام بذلك إلى إنشاء ذكاء اصطناعى، قادر على استعادة النصوص التالفة، عن طريق معرفة الكلمات المناسبة لاستخدامها فى الأقسام المفقودة.