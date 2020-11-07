صور : هانا سوكوبوفا..  عارضة أزياء تشيكية لفتت الأنظار بجمالها

وشاركت هانا فى عروض أزياء فيكتوريا سيكريت، وظهرت على غلاف عدة مجلات موضة، أبرزها مجلة فوج الأمريكية، عام 2004.

ولد سوكوبوفا فى 18 ديسمبر 1985 فى كارلوفى فارى، تشيكوسلوفاكيا "جمهورية التشيك حاليًا".

بسبب طولها، الذى يبلغ حاليًا 1.85، بدأت تلعب كرة السلة لفريق محلى فى سن الخامسة.

إضافة إلى طولها، تتميز هانا سوكوبوفا، بلون شعر أشقر، وعيون زرقاء، الأمر الذى يحذب الأنظار إليها، وخصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعى.