فيديو.. سامسونج تعلن عن هاتف جديد قابل للطى

وحسب روسيا اليوم، حصل الهاتف الجديد للشركة، على شاشة Dynamic AMOLED بمقاس 7.6 بوصة بدقة عرض (1768/2208) بيكسل، تدعم تقنية +HDR10، ومعدل ترددها يعادل 120 بيكسلا.

وجهز هذا الهاتف بشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2260/816) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش، ويمكن استعمالها كشاشة لمشاهدة الفيديوهات والصور أو تصفح الإنترنت والرد على الرسائل والاتصالات الواردة.

وجاء الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، بدقة 12 ميجابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ويمكن للجهاز الجديد أن يعمل بسرعة كبيرة مع شبكات 5G وشبكات الإنترنت اللاسلكية بفضل معالج ثمانى النوى من نوع +Snapdragon 865.

ويحظى الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت، كما زودته سامسونج ببطارية بسعة 4500 ميلى أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.