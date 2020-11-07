احذر .. لا تتناول هذه الأجزاء فى الدجاج : تدمر الصحة

وحسب موقع "سوهو"، فمن أبرز الأجزاء المضرة فى الدجاج "الذيل" حيث يحتوى على الكثير من الطفيليات والبكتيريا.

ومن الضرورى حسب الموقع، التوقف عن تناول رئتى الدجاج، وذلك لوجود طفيليات وبكتيريا بهما، والتى لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية.

وتعد رأس الدجاجة، من الأماكن التى يجب عدم تناولها أيضًا، حيث تتراكم بها بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

وينصح ـ بحسب الموقع ـ عدم تناول جلد الدجاج، نظرًا لأنه لم يثبت علميًا حتى الآن أنه مفيد لصحة الجسم، كما أنه غنى بالدهون، ويضم على سطحه بكتيريا وطفيليات.