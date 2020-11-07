فيديو .. الهند تنجح فى إطلاق صاروخ فضائى لأول مرة فى 2020

وحسب روسيا اليوم انطلق الصاروخ الهندى PSLV-49 الخاص بنقل الأقمار الصناعية من مطار مركز "ساتيش دهافان" الفضائى بجنوب الهند، وعلى متنه 10 أقمار صناعية، منها 9، لدول أخرى.
ويأتى إطلاق الهند للصاروخ، بهدف مراقبة الكوكب الأرضى، حيث سيتم استخدامه لأغراض القطاع الزراعى والغابات، إضافة غلى معالجة أضرار الكوارث الطبيعية.
يذكر أن الهند، أجلت أكثر من عملية إطلاق فضائية، بسبب جائحة كورونا كان أبرزها تأجيل إرسال مهمة "تشاندرايان-3" الهندية إلى القمر، حتى النصف الأول من السنة المقبلة.
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