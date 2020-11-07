تخلصى من الهالات السوداء بـ السبانخ والمكسرات

وأكد أطباء الجلدية أهمية تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات من الخضروات الورقية إلى المكسرات، حيث يمكن أن يساعد ذلك على التخلص من الهالات السوداء، وذلك كما نشر موقع "هيلث شوت".

ومن أهم هذه الأطعمة:

طماطم

تحتوى الطماطم على الكثير من مضادات الأكسدة وفيتامين (ج) الذى يساعد فى الحفاظ على صحة الجلد، كما أنه يساعد فى طبقة الجلد الرقيقة تحت العينين، وذلك من خلال تنشيط الدورة الدموية، ويساعد فيتامين (ج) أيضًا على تجديد شباب البشرة وحمايتها من الجذور الحرة.

الخيار

يمكن أن يساعد تناول الخيار على زيادة إنتاج الكولاجين مما يزيد مرونة الجلد ويحارب تفاوت لون البشرة.

أغذية غنية بفيتامين هـ

يساعد فيتامين (هـ) على محاربة الإنزيمات التى تكسر مرونة الجلد، لذلك يجب تضمين السمسم والبندق واللوز وبذور عباد الشمس فى النظام الغذائى للحصول على أقصى استفادة من هذا الفيتامين.

الخضروات الخضراء

تحتوى الخضروات مثل البروكلى والسبانخ والمريمية والزعتر على فيتامين (ك)، الذى يعمل على تحسن نسيج الجلد، وذلك عن طريق تعزيز الدورة الدموية، حيث إن الجلد التالف هو علامة على ضعف الدورة الدموية مما يؤدى إلى تفاوت لون البشرة والهالات السوداء.