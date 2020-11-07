3 مشروبات ساخنة تساعدك على مواجهة برودة الطقس

وينصح بالعديد من المشروبات لمواجهة البرد، ومنها:

كوكتيل الأعشاب:

وهو عبارة عن كوكتيل من المشروبات العشبية كالنعناع وأكليل الجبل وغيرها، هى غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من الالتهابات والشعور بالغثيان.

الشاى:

المشروب الأول فى العالم، وأكثر الخيارات التى يلجأ إليها الأشخاص فى الجو البارد.

وهناك أنواع شهيرة من الشاى ويتميز كل نوع منها بخصائص صحية أهمها الشاى الأخضر الذى يساعد فى التخلص من الوزن، ويخفف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب والشرايين لاحتوائه على مواد مضادة الأكسدة.

الكاكاو:

وهو من المشروبات المفضلة عند الأطفال والكبار، وينصح بالكاكاو السادة غير المحلى، مع إضافة الحليب الساخن إليه، والاستمتاع به فى الطقس البارد.

ومع هذه المشروبات الساخنة، ينصح بإضافة ملعقة من العسل الطبيعى كبديل عن السكر.