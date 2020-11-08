هانى الناظر : وضع كورونا فى مصر أفضل بكثير من دول العالم

وأوضح هانى الناظر خلال لقاء مع الإعلامى محمد الباز فى برنامج "آخر النهار": "فيه سيطرة على الموقف، ودورى هنا أقول للناس ماتخافوش فيه شغل الدولة بتعمله، بس إحنا كمواطنين علينا دور".

وأضاف: "أنا بطبعى شخص متفائل، ولو اتعاملنا مع أى موقف وأنا فى حالة رعب مش هأقدر أواجهه، ولازم أهدى الناس، ومش بنجم فى اللى باقوله لكن باستند على مراجع علمية وفيه اتصال بينى وبين زملاء داخل وخارج مصر".