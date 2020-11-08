فيديو : اتعلقوا فى الهوا بسبب عطل.. إنقاذ 13 شخصا فى أحد الملاهى

تمكن رجال الحماية المدنية فى أمريكا من إنقاذ 13 شخصا كانوا عالقين فى الهواء بارتفاع 60 قدمًا فى أفعوانية بإحدى المتنزهات فى ولاية تكساس الأمريكية لأكثر من ثلاث ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عطل.





وذكرت جريدة الديلى ميل، أنه تم استدعاء طواقم الطوارئ إلى مدينة الملاهى الضخمة التى تبلغ مساحتها 250 فدانًا والمنتزه المائى فى منطقة ويستوفر هيلز فى سان أنطونيو بولاية تكساس، بعد حدوث مشكلة فنية فى إحدى الألعاب. وقالت المتنزه فى بيان: "تماشياً مع بروتوكولات السلامة المعمول بها لدينا، عملنا مع إدارة الإطفاء فى سان أنطونيو لإجلاء جميع الضيوف بأمان". وأضافت :"نعتذر عن إزعاج الضيف وسلامة موظفينا وضيوفنا هى أولويتنا القصوى".

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