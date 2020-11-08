صور.. الفساتين ذات الأكمام المنفوشة تسيطر على ساحة المناسبات

وكانت موضة الأكمام المنفوشة متصدرة عالم الأزياء فى التسعينات وما يسبقها، فنجدها منتشرة فى صور الأمهات قديما. وتمنح الفساتين ذات الأكمامة المنفوشة لمرتديتها الظهور فى إطلالة ملكية أنيقة. واستعانت الكثير من الفتيات فى حفل زفافهن بموضة الفساتين ذات الأكمام المنفوشة المنسدلة على الكتاف، والتى تساعد العروس على الظهور بإطلالة جذابة. وتعد الفساتين ذات الأكمام المنفوشة من أفضل الاختيارات لكثير من الفتيات فى المناسبات فيمكن ارتداء فستان قصير أو طويل بأكمام منفوشة للحصول على إطلالة أنثوية كلاسيكية أنيقة.

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