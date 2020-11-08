وتعد كاتريونا هى مذيعة وممثلة وعارضة أزياء فلبينية أسترالية، لكونها من أب أسترالى وأم فلبينية. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال الفلبين لعام 2018، وفازت جراى باللقب ولم تكتف بذلك بل تلقبت أيضا بـ ملكة جمال الكون 2018، وكانت هى رابع فلبينية تفوز باللقب. وتألقت كاتريونا فى عالم الأزياء والموضة، حيث احتلت إطلالاتها مكانة كبيرة لدى متابعيها عبر إنستجرام الذى يتخطون حاجز الـ 10 ملايين فرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور : أجمل أزياء الأسترالية كاتريونا جراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.