مع تزايد حالات كورونا .. نصائح تخفف من الضغوط النفسية





يعانى البعض مع انتشار فيروس كورونا بالكثير من الضغوط النفسية التى تؤثر على نمط حياة الفرد من خلال عدم توفر القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية أو الشعور المتزايد بالقلق خوفا من الإصابة ناتجا عنه الأرق وغيرها من المشاكل النفسية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عن مجموعة من النصائح التى تعزز من الصحة النفسية للفرد. ونصحت الصحة بضرورة التعود على الاستيقاظ والنوم فى نفس التوقيت يوميا، مع تناول الوجبات الصحية بانتظام. وأشارت إلى ضرورة تخصيص وقت للقيام بالأشياء المفضلة للفرد، بالإضافة إلى تخصيص وقتا للعمل وغيره للراحة. وشددت على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية لتخفيف الشعور بالقلق تجاه الإصابة بفيروس كورونا، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز نشاط الجهاز المناعى.

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