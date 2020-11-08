إنفوجراف .. أطعمة تضر بصحة الحامل

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أطعمة تضر بصحة الحامل. وتتسبب الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ وخصوصا الكبدة فى الإضرار بالجنين، لأن تلك الأطعمة ترفع من مستوى فيتامين أ فى الدم ناتجا عنه ضرر الجنين. وتعد مشتقات الحليب غير المبستر من الأطعمة التى تضر الحامل إذا لم يتم غليه جيدا لتجنب الإصابة بداء الليستيريات.

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