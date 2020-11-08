الجمبرى البانيه .. وجبة شهية لعائلتك

وتحرص الأمهات على تنوع طريقة تحضير الجمبرى، حتى لا يشعر الأطفال بالملل، لكونه من الوجبات المهمة، لأنه يعتبر مصدرا غنيا بالمعادن مثل الزنك، والسيلينيوم، وهما من المعادن المهمة لتنشيط الانزيمات وتنظيم عملها لإتمام العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية فى الجسم.

وعند تحضير طبق الجمبرى البانيه، نحتاج إلى:

-600 جراما من الجمبرى.

-نصف كوب من الماء.

-نصف كوب دقيق.

-3 بيضات.

-فلفل أسود.

-ملح.

-2 كوب من البقسماط.

-ثوم بودرة.

-زيت.

طريقة تحضير الجمبرى بانيه:

يوضع البيض فى وعاء مع خفقه جيدا، ويضاف الدقيق ويسكب عليه الماء ومزجهم جيدا.

ونحضر وعاء آخر لوضع البقسماط المضاف لها الثوم البودرة والملح والفلفل الأسود.

ويجرى غمس الجمبرى فى مزيج البيض أولا ثم خليط البقسماط، وتسخين الزيت جيدا ثم تضاف قطع الجمبرى وتترك حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون، وتوضع فى طبق لتقدم ساخنة.