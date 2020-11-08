إنفوجراف من الصحة.. أعراض الإصابة بالديدان المعوية

وأشارت الصحة إلى بعض الأعراض، التى يعانى منها مصابو الديدان المعوية، والتى منها الضعف العام وفقدان الشهية المؤدى إلى فقدان الوزن. وأضافت أن من الأعراض قلة التركيز مع الشعور بالصداع والهمدان نتيجة الأنيميا، مع ألم بالبطن وقئ وإسهال.

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