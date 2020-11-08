تحديثات أبل الجديدة .. مزايا متنوعة لمساعدة المستخدمين

وتقدم أبل خلال تحديث "WatchOS 7.1" تصليح الأخطاء والتحسينات، مع تحذير المستخدم عندما يؤثر مستوى صوت سماعة الرأس على أذنه، وإشعارات عند عدم انتظام ضربات القلب، مع دعم تطبيق ECG على ساعة أبل Watch Series 4.
كما يتمكن التحديث من إصلاح مشكلة الشاشة المظلمة عند رفع المعصم لمستخدمى أبل Watch Series 6.
بينما يساهم تحديث HomePod 14.2 فى دعم Siri الجديد ومزايا الاتصال الداخلى والمسرح المنزلى، ويحدث الأخبار والطقس وحركة المرور والتذكيرات ومواعيد التقويم، مع إمكانية الاتصال الداخلى باستخدام iPhone و iPad و أبل Watch و AirPods و CarPlay.
بالإضافة إلى تمكن التحديث من توصيل HomePod بـ أبل TV 4K والاستمتاع بجهاز استريو محيطى وصوت Dolby Atmos.
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