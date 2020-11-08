مع اقتراب الشتاء .. طريقة حماية البشرة الجافة من الجفاف والتشقق

يعانى أصحاب البشرة الجافة مع اقتراب فصل الشتاء من جفاف وتشققات البشرة بسبب ارتفاع رطوبة الطقس، ما يؤدى إلى نقص الزيوت الطبيعية أو عدم الاهتمام بتناول المياه على مدار اليوم.





وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج البشرة الجافة، وفقا لموقع "Everydayhealth"، منها زيت الزيتون الذى يعد مطهر ومرطب طبيعى لأن به دهون صحية تساهم فى ترطيب البشرة لاحتوائها على مضادات الأكسدة التى تقاوم الالتهابات الجلدية.

ويعد الأفوكادو من أبرز الأطعمة التى تحافظ على مرونة البشرة لدوره فى تغذية الطبقة الثانية من الجلد ومنع جفافها، لذلك يجب تخمير نصف ثمرة أفوكادو وخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عسل النحل، وتوزيع ذلك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم شطفها.

كما يعد زيت جوز الهند من أفضل طرق علاج البشرة الدهنية فهو يساعد على ترطيبها لذلك يجب الحرص على وضعه على البشرة قبل النوم وتركه لبضع ساعات.

ويلعب الشوفان دورا مهم فى القضاء على الحكة المصاحبة لجفاف البشرة بسبب احتوائها على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وذلك عن طريق دهن البشرة بالخليط المكون من الشوفان وصودا الخبز والمياه، وتركها لمدة 15 دقيقة على الوجه.