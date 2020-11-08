فى 2021 .. عدم توفر الأمان فى هواتف أندرويد القديمة

وأشارت جوجل إلى أن هواتف "أندرويد" القديمة لن تحظى بتقنيات مواقف الويب الآمنة بحلول سبتمبر 2021، وفقا لموقع "إنجادجيت". ونصحت جوجل مستخدمى نظام تشغيل "أندرويد 7.1.1" وما قبله بتحديثه، لعدم التمكن من توفير الدعم الأمنى لتلك الهواتف القديمة. واقترح بعض الخبراء حلا بديلا وهو تحميل وتثبيت تطبيق "موزيلا فاير فوكس" لما يدعمه من تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على الجهاز، حسب "سبوتنيك". أعلنت شركة جوجل تحذيراتها لأصحاب هواتف أندرويد، لفقدانها عامل الآمان خلال الفترة المقبلة.

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