مفاجأة .. سمك أسبريت الذى يعود وجوده إلى 65 مليون سنة لم ينقرض

وبحسب "روسيا اليوم"، كانوا يظنون أن هذا النوع النادر انقرض بشكل كلى ولم يعد له وجود، غير أنهم تفاجأوا بوجود مجموعة صغيرة منه مؤخرا فى أحد أنهار رومانيا، يعرف بنهر فالسان (Valsan)، حيث تعيش هذه السمكة الليلية، التى أطلق عليها العلماء لقب الحفرية الحية، بين الصخور.
فى الحقيقة، كانت أول مصادفة لسمكة أسبريت، بعد اختفائها وظن العلماء أنها انقرضت، قد تمت فى سنة 1956 على يد طالب فى علم الأحياء، وحاولوا منذئذ وعلى مدى عقود حمايتها من الفناء، لكن هذه الجهود انتهت بفشل نسبى حيث اختفت مجددا عن الأنظار وشاع أنه لم يعد لها وجود فى أى بقعة من العالم.
لكن المفاجأة الجديدة السارة جاءت مرة أخرى على يد الباحث فى البيولوجيا أندراى توجور، الذى عثر فى شهر أكتوبر الماضى صدفة، وهو يستمتع بالصيد فى أحد الأنهار، على مجموعة من 12 سمكة من هذا النوع.
ويقدر العلماء أن عدد ما تبقى من سمك أسبريت لم يعد يتجاوز بضع عشرات عبر العالم، وهم عازمون على بذل قصارى جهودهم لتجنيبها الفناء الذى تسببه لها، بشكل خاص، السدود الكهرومائية على الأنهار.
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