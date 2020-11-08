الإمارات تعلن موعد وصول مسبار الأمل إلى المريخ

وأكد بن مكتوم، بحسب "روسيا اليوم"، أن المسبار الذى قطع 290 مليون كم، أجرى اليوم آخر تعديل فى مساره، مشيرا إلى أن تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر سيكون فى التاسع من شهر فبراير من العام القادم.

وكتب "بن مكتوم"، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" : "بعد مرور 111 يوما على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتى قطعت 290 مليون كم، أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل فى مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر 9-2-2021 بإذن الله تمام الساعة 7:42 دقيقة مساء .. سيكون لنا عيدًا. وللعرب.