قصف مركز الحريق بقنبلة .. ابتكار صينى لإطفاء الحرائق فى دقيقتين

تعد الحرائق من أكثر الأخطار التى تهدد البشر خاصة عندما تندلع فى الغابات أو فى مناطق تتعرض لرياح شديدة، وهو ما جعل دول العالم تتسابق لتطويع أحدث التقنيات التى تم إنتاجها فى هذا المجال خاصة عند اندلاع حرائق فى أماكن يكون وصول فرق الإطفاء إليها محفوفا بالمخاطر.





وتعد الطائرات سواء كانت مروحية أو طائرات النقل العسكرى، من أحدث وسائل إطفاء الحرائق لأنها توفر الأمان والسرعة فى ذات الوقت. لكن الصين طورت طريقة جديدة تمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق عن طريق ضرب مراكزها بقنابل من مسافة تزيد عن 5 كيلومترات، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية. ولفتت الشبكة إلى أن الصين طورت قنبلة جديدة تسمح بإخماد مصادر اندلاع الحرائق على بعد مسافة تقل عن 5 كيلومترات، مشيرة إلى أنه تم اختبار القنبلة مؤخرا خلال عملية إخماد حريق غابات فى مقاطعة شانشى شمالى البلاد". وقالت الشبكة، إنه فى خلال اختبارها، تم إطلاق القنبلة باستخدام مدفع بعيد المدى من عيار 119 ملم، مضيفة: "تم إصابة أهداف على بعد كيلومترين بدقة وفعالية متناهية، وإطفاء النيران فى أقل من دقيقتين".

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