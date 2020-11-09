وفاة مقدم البرامج الذهنية الشيهر أليكس تريبيك

وأُعلنت وفاة تريبيك، مقدم برامج المسابقات الذهنية، المولود فى كندا والذى كشف فى مارس 2019 عن إصابته بـ"سرطان البنكرياس" فى مرحلة متأخرة، عبر الحساب الرسمى للبرنامج على تويتر، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".
وجاء فى تغريدة البرنامج إن تريبيك توفى بسلام فى منزله محاطا بالعائلة والأصدقاء.
وقدم رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، وآخرون، التعازى فى وفاة تريبيك. وغرد على تويتر، قائلا "فقدنا أيقونة".
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