صور.. الجاكيت الجلد والبالطو يسيطران على شتاء 2021

وتستعين الفتيات بـ الجاكيت الجلد لكونه من أكثر القطع العملية خلال تقلبات الطقس والأمطار، بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه فى منح الدفء خلال الشتاء.

ويأتى الجاكيت الجلد بأطوال مختلفة منها القصير والمتوسط والطويل "البالطو"، ويتناسب مع جميع الفتيات سواء المحجبة أو بدون حجاب.

ويساعد الجاكيت الجينز أو البالطو فى منح الفتاة إطلالة كلاسيكية تتناسب مع أجواء الشتاء، فمن الممكن تنسيقه مع بنطلون أسود قماش أو جينز، بالإضافة إلى حذاء كلاسيكى أنيق أو بوت.

ويمكن الاستعانة به عند الرغبة فى الظهور بإطلالة كاجوال أنيقة حتى تتلائم مع الخروجات النهارية، من خلال تنسيق الجاكيت أو البالطو الجلد مع بنطلون جينز أو كاجوال وحذاء رياضى.