أجمل صور لعارضة الأزياء الأوكرانية كامليا زاهور مع عائلتها

اشتهرت ناتاليا فى مجال الغناء والتمثيل وعروض الأزياء باسم كامليا. وشاركت كامليا فى مسابقة ملكة الجمال وفازت باللقب، ثم أصبحت معروفة على نطاق واسع فى المملكة المتحدة من خلال مشاركتها فى برنامج تلفزيون الواقع البريطانى. وفى عام 2003 تزوجت من رجل أعمال بريطانى باكستانى، وأنجبت فتاتين فى 2013.

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