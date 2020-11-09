إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ساعة أبل رخصة علاج الكوابيس

وفى بيان، أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى تمكن ساعة "أبل ووتش" من علاج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة.
وأوضحت أن تلك الساعة تعد مفتاحا لحل مشاكل النوم المرتبطة بالكوابيس، من خلال ضبط معدل ضربات القلب.
وتنبه الساعة عند مواجهة الفرد لكابوس، بالاستناد إلى تغيرات فسيولوجية معينة يتم قياسها، خلال النوم، وتهتز الساعة بالمعصم، لإنهاء الكابوس والحصول على نوم عميق دون كوابيس.
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