تجنب المحادثات المتوترة.. خطوات تساعد على التخلص من الأرق

وأشار عدد من الخبراء إلى طريقة الحصول على القسط الكافى من الراحة التامة والنوم بشكل مفيد للجسم.

ووفق موقع "medicalnewstoday" الطبى، نصح الخبراء بتجنب متابعة الأخبار التى تثير القلق قبل النوم، والمحادثات المتوترة، لأن ذلك يمنع الانتقال السلس للنوم.

وحذر الخبراء من العمل فى الفراش، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين أو الكحول، لتأثير ذلك السلبى فى المعاناة من اضطراب النوم.

كما تتسبب بعض العادات مثل استخدام الهواتف ليلا وترك الأضواء فى بث إشارة للدماغ بأن ذلك وقت الاستيقاظ مما يفقد الفرد القدرة على النوم.