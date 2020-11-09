ويكيبيديا بها سم قاتل.. موسوعة شر تفتح الباب لفساد معلوماتى مدمر

"ويكيبيديا" وهى موسوعة رقمية متعددة اللغات حرة المحتوى، يستطيع أى شخص التحرير فيها، ويوجد لها 303 نسخة بلغات مختلفة، تضع إمكانية التعديل على المقالات ضمن أدوات الموقع، إذ بإمكان أى شخص الضغط على "المساعدة بتحرير الصفحات" والعبث بأى معلومات يريد، ما يعنى أن شخصا كتب فى تعريفه لنفسه أنه عالم كبير ومخلص للبشرية، قد يدخل آخر على نفس الصفحة ويجعله "شخصا حقيرا لا قيمة له"، بالإضافة إلى تغيير تواريخ الميلاد والوفاة وتوصيف الشخصيات التاريخية وتغيير أحداث مهمة، وغير ذلك مما ينسف مصداقية المعلومات على الموسوعة.

ووفق تقرير بمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية الشهرية، فزع جيمس هيلمان، وهو من المحررين الطبيين الأكثر إنتاجًا فى موقع "ويكيبيديا"، من تغيير وصف أمر دقيق ومهم مثل عملية جراحية جديدة غير مختبرة وخطيرة تجرى فى الظهر من قبل مستخدم مجهول.

مليار دولار أرباح



ووفق "ذا أتلانتيك"، انتهى هيلمان وآخرين إلى أن التعديل على ويكيبيديا باعتبارها موسوعة على الإنترنت مفتوحة جلب نهم وجشع شركات تتاجر فى البشر وتحولهم إلى مجرد أرقام وحسابات فى ميزانيتها، مستدلا بالمستخدم المجهول الذى فى أغلب الظن مأجور من شركات طبية جشعة، أراد وسم جراحة تقويم العظام خطيرة بأنها موثوقة ومدروسة عمليا، موضحا أن هذه العملية عبارة عن رأب للعمود الفقرى عندما ينكسر العمود الفقرى لشخص ما، ما يعد أمرا متكررا لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، ولا تلتئم بعد العملية الفقرات بشكل طبيعى، بل يهدف الإجراء إلى تخفيف ألم الكسر، وأن كثير من الأطباء يعتبر هذا الإجراء أمرا مزعجًا "فهو يتألف من نفخ بالون بلاستيكى صغير بالقرب من الكسر، وإزالة البالون، ثم حقن مادة بلاستيكية تشبه معجون الأسنان فى الشق الناتج وتركه يتصلب".

وعن أرباح الشركات الطبية من هذه العمليات، أوضح طبيب الطوارئ الكندى أن هذا الإجراء نما فى التسعينيات، على الرغم من حقيقة أن فعاليته لم تكن مدعومة بأبحاث مقنعة ولكن لم يتم اختباره فى تجارب مضبوطة، ولم يكن أكثر فعالية من العلاج الوهمى، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 100 ألف مرة عام 2011 ، برنامج Medicare وحده دفع نحو مليار دولار مقابل إجراء هذه العملية.

ويكبيديا سم قاتل

فى يوليو 2003، انطلقت النسخة العربية من مشروع "ويكيبيديا"، ويحتل ويكى العربية المركز 20 من حيث عدد المقالات المنشورة داخل الموقع.

كما تحتل المرتبة 9 بين المواقع بفعل كم المحتوى الضخم الموجود لديها، كما أن الموسوعة الرقمية تحظى بتهافت الزوار، إذ يتصفحها 400 مليون زائر شهريًا على مستوى العالم، ورغم أن الشركة توظّف الأشخاص من أجل إعداد وكتابة المقالات، إلا أنها منحت المُتلقى أو القارئ القدرة على إضافة المقالات والتعديل فى بعض المقالات المُسجلة، ما أضر بالمحتوى وأحدث مشكلات مدمرة.

نادية الجندى ويسرا

ووفق مصدر رفض ذكر اسمه، فإن جرائم "ويكيبيديا" لا تعد ولا تحصى، فالموسوعة الرقمية أصيبت صفحات كثيرة فيها بفيروس الأخطاء المعلوماتية، لذا أوصت دراسة نشرتها دورية "American Osteopathic Association"، بتوخّى الحذر من معلومات الموسوعة، وأكدت أن 9 من أصل 10 موضوعات تشمل أخطاء، وبمجرد بحث الأشخاص عن المعلومات عبر "ويكيبيديا"، تصيبهم التفاصيل المغلوطة بلبس، وذلك بفعل تسجيل أعمار وتاريخ ميلاد أو وفاة المشاهير بأرقام غير صحيحة، كما تسببت فى ضرر وغضب بعض المشاهير وأقاربهم.

ومن بين من طالتهم نيران معلومات "ويكيبيديا" الخاطئة، الفنانة نادية الجندى، التى قالت: "بشكر مقدماً جميع المواقع اللى هتحتفل بيا، بعد يومين يوم 24 مارس بمناسبة عيد ميلادى، وبشكر جمهورى الحبيب، اللى هيعيد عليا وبيحبنى وبيشجعنى دايما، وعايزة ألفت النظر بالنسبة للتلاعب فى تاريخ عيد ميلادى، أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى الآن، مرة 1948 ومرة 1945 ومرة 1944 ومرة 1943 ومرة 1942 ومرة 1941 ومرة 1940 والتاريخ النكتة 1938، وكل التواريخ السابق ذكرها غير صحيحة بالمرة وغير حقيقية".

وعن مخاطبتها "ويكيبيديا لتعديل المعلومات، أضافت "الجندى": "تم إرسال صورة من جواز السفر الخاص بى بالتاريخ الحقيقى، ولم يهتموا بتغييره ولم يعدلوه وذلك يؤكد للجميع، أن الموضوع دة مقصود والتلاعب فيه مقصود، وأنا لم يعنينى الأمر خلال الفترة اللى فاتت بالتلاعب فى تاريخ عيد ميلادى بهذا الشكل الغريب لأن الفنان الحقيقى بقيمة الأعمال التى قدمها وليس بعمره وسنة".

الأمر نفسه تكرر مع الفنان سامى مغاورى، الذى وضع على "ويكيبيديا" تاريخ وفاته فى 11 فبراير 2001، فى الوقت الذى لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة، ويستكمل مشاركاته الفنية والسينمائية.

ولم يقتصر الأمر على تغيير تاريخ الميلاد والوفاة، بل وصفت صفحة ويكيبيديا الفنانة يسرا فى خانة "المهنة والحياة العملية" بـ"ممثلة إباحية، ومغنية"، الأمر الذى تسبب فى جدل، وتداول الكثيرون صورة من الوصف المُضاف، وتم تعديل الوصف وحذفت كلمة "إباحية" بعد شكاوى عديدة من محبى وجمهور الفنانة.

الإرهابيون يستغلون الموسوعة

وخلال انتخابات مجلس الشيوخ، والتى جاءت ضمن خطوات الإصلاح السياسى للدولة المصرية بالتزامن مع خطوات فى مجالات أخرى للنهضة بمصر ومنحها المكانة التى تستحقها بين كبرى الدول، عبث الإخوان بتعريف مجلس الشيوخ على الموسوعة الرقمية، محاولين إسقاط شرعية المجلس وبث الشكوك والسموم فى قلوب وعقول والمصريين لتفتيت عضدهم والعودة إلى سدة الحكم وسرقة إرادة الشعب.

وكتب أتباع جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن حملة مسعورة شنوها ضد انتخابات مجلس الشيوخ: "مبدأ السيادة للشعب لا يمكن تجزئته، وبالتالى لا يمكن تجزئة الشعب الواحد إلى مجلسين للتعبير عن رأيه الواحد وإرادته الواحدة، وأن نظام البرلمان ذو الغرفتين، من الناحية العلمية، يؤدى إلى تصادم أحدهما مع الآخر، لاختلاف الطابع بينهما، بالإضافة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين مرتين، تؤدى إلى التباطؤ فى سن القوانين وأحيانا إلى شللها".

أمير قطر يلجأ للموسوعة

وبينما يشهد التاريخ على انقلاب أمير قطر الحالى والراعى الأول للإرهاب بالمنطقة، تميم بن حمد، على والده لتولى الحكم، لجأ تميم للموسوعة لمحاولة غسل سمعته تاريخيا من جريمة الانقلاب، وأدخل معلومات مغلوطة إلى موقع الموسوعة باللغة العربية، يزعم فيها مشاركة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين) فى محاولة الانقلاب المزعوم على والده.

ووفق موقع "العين" الإماراتى، فإن التعديل "الكاذب" تظهر فيه معلومات عن طرفى النزاع كانا بعض الأفراد والضباط من الجيش القطرى والحرس الأميرى وبعض أفراد قبيلة آل مرة وأسرة آل ثانى مدعومين من دول المقاطعة الرباعية للدوحة، ضد حكومة قطر والجيش القطرى والحرس الأميرى القطرى، غير أن تاريخ آخر تعديل -قبل 4 أيام- أظهر كذب تميم وأبيه حمد.

يضيف "العين": "فى 27 يونيو 1995، قاد حمد بن خليفة آل ثانى، انقلاباً على والده خليفة بن حمد آل ثانى، الذى كان يتواجد خارج قطر آنذاك، وهذا التاريخ يحفظه القطريون أنفسهم جيداً، لكن مساعى الدوحة البائسة لغسل سمعتها وتاريخها الملىء بالمؤامرات قادتها لمحاولة الزج بأسماء الرباعى العربى فى محاولة الانقلاب المزعومة عام 1996، التى دبرها "حمد" للتخلص من معارضى انقلابه على أبيه".

محتوى مضلل بنسبة 90%

فيما كشفت دراسة أن موسوعة "ويكيبيديا" تحتوى على أخطاء فى كل تسعة مواضيع من أصل عشرة من مواضيعها الصحية، بما يعنى أن 90% من محتوى الموسوعة الرقمية قد يصنف بأنه "مضلل" أو على الأقل "غير دقيق".

الدراسة التى صدرت عام 2014 بالولايات المتحدة، تضمن إجراء مقارنة بين المواضيع الصحية التى تناقش أمراض القلب وسرطان الرئة والاكتئاب والسكرى على موقع ويكيبيديا والبحوث الطبية المتعلقة بها، وانتهوا إلى أن غالبية تلك المواضيع تحتوى على "عدد كبير من الأخطاء".

فيما أوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الموسوعة الإلكترونية التى تعتبر مؤسسة خيرية تضم 30 مليون موضوع بأكثر من 300 لغة، يمكن لأى شخص تعديل محتواها، ما يضع صحة المعلومات على المحك، ويحدث أزمات خطيرة.