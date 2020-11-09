منها الموز والبطاطا.. أطعمة تمنح النساء كربوهيدرات صحية

ومن بين الأطعمة الصحية الغنية بالكربوهيدرات، وفقا لموقع "Eat this":

-الحبوب الكاملة:

تمنح الحبوب الكاملة فائدة كبيرة للنساء، حيث تحتوى على الكربوهيدرات اللازمة لتنظيم مستويات الطاقة بالجسم، بالإضافة إلى دورها فى زيادة كثافة العظام، وإفراز الغدة الدرقية الهرمونات، بشكل متوازن مع تقوية الجهاز المناعى.

-البطاطا:

تمنح النساء الاحتياج اليومى من الكربوهيدرات الصحية، كما تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ الذى يساعد على تقوية النظر، وزيادة الكولاجين بالبشرة.

-البابايا:

من الخيارات الغذائية المناسبة للنساء عند الإصابة بنزلات البرد، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين سى، الذى يساعد على تقوية الجهاز المناعى وتخفيف الأعراض.

-الموز:

يتميز بغناه بـ البوتاسيوم اللازم لتنشيط الدورة الدموية، وضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، والحفاظ على توازن سوائل الجسم واستقرار الحالة المزاجية.