طريقة عمل تندر الدجاج المقرمش

وتعد وجبة تندر الدجاج المقرمش من الوجبات الشهية التى يسهل تحضيرها. المكونات: -2 صدر دجاج مقطع شرائح طولية. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -كوب حليب. -بيضتان. -2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. -2 ملعقة كبيرة من الطحين. -ربع ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف كوب من الماء. -كوب طحين. -نصف كوب سمسم. -زيت نباتى. ولتحضير تندر الدجاج المقرمش، يجب اتباع الخطوات الآتية، منها: -وضع الدجاج فى وعاء ويضاف له الملح والفلفل والحليب ويترك لمدة ساعة، ثم يترك الدجاج حتى يصفى فى وعاء جانبى. -يخلط البيض مع البيكنج باودر والملح والفلفل الأسود والطحين والماء فى وعاء حتى يصبح سائلا. -إحضار طبق لخط كوب الطحين مع السمسم والفلفل الأسود وتنغمس فيه صدور الدجاج ثم توضع فى خليط البيض والطحين والماء. -يسخن الزيت الغزير جيدا وتقلى الدجاج حتى النضج والتحمير وتقدم ساخنة بجانب الكاتشب والمايونيز.

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