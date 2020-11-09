هانى الناظر: 6 فوائد لارتداء الكمامة

وأشار الناظر إلى أن ارتداء الكمامة يساعد مريض الحساسية الصدرية على عدم استنشاق الأتربة، التى تحملها الرياح والشوائب العالقة فى الجو، مما يحميه من التعرض للأزمات الربوية.

وأشار إلى دور الكمامة فى حماية مريض الجيوب الأنفية، من نوبات التهابات الجيوب الأنفية المؤلمة الناتجة عن التقلبات الجوية والرياح المحملة بالأتربة.

وتتدخل الكمامة فى عدم استنشاق مريض الحساسية الجلدية المواد، التى تتسبب فى ظهورها.



أضاف: "عند الخروج فى الصباح الباكر تحمى من الهواء البارد، الذى يؤدى لرشح الانف والعطس والاصابة بنزلات البرد".

وأوضح، أن عادة ارتداء الكمامة تحمى من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى المعدية والخطيرة، التى تسببها أنواع مختلفة من البكتريا والفيروسات والفطريات.

وأكد، أن الكمامة تمنع استنشاق الهواء الملوث الناتج عن عوادم السيارات، وأى ملوثات صناعية أو غيرها، مضيفا: "الكمامة بتحمى صحتنا وبتوفر علينا فلوس الأدوية فلا تستغنون عنها وذكروا أصدقائكم".