إنفوجراف.. فوائد الشيكولاتة الداكنة

وتحتوى الشيكولاتة الداكنة على أكثر من 70% كاكاو وغنية بمضادات الأكسدة التى تحسن أداء المخ والجهاز العصبى، وترفع من مستوى السيروتونين الذى يحسن المزاج ويقلل التوتر. يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى تقدمها وزارة الصحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشكل مستمر.

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